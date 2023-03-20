Прокофьева: мы с Ветлугиным планировали показать номер «на разрыв аорты»

Хореограф Татьяна Прокофьева призналась, что идея номера Матвея Ветлугина на прошедшем турнире шоу-программ принадлежала самому фигуристу.
«Сначала мы с Матвеем планировали показать совершенно другой номер, что называется, «на разрыв аорты», вынимающий душу, потому что Матвей это может сделать, раскрыть, передать. Но на следующее утро после нашего разговора Матвей пришёл с новой идеей номера-пародии, и я её сразу поддержала. Нам оставалось получить одобрение Алексея Николаевича Мишина, он тоже сразу проникся и согласился. Так что авторство идеи этого номера принадлежит Матвею – добрая шуточная пародия с самыми запоминающимися и яркими кусочками из программ знаменитых фигуристов. Этим номером мы никого не хотели обидеть, наоборот, хотели напомнить об этих программах, с победными, шуточными и трогательными моментами», — приводит слова Прокофьевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Напомним, на турнире шоу-программ «Русский вызов» Матвей Ветлугин показал 21-й результат. Победителем стал олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.
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