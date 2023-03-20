Виктория Синицина рассказала, кого играла в номере на турнире шоу-программ

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала, кого играла в номере, который пара представила на турнире шоу-программ.

Синицина и Кацалапов заняли второе место, уступив только Алексею Ягудину.

«Сегодня я ещё раз пересмотрела наш номер. И мне кажется, что он получился очень трогательным, нежным, с глубоким смыслом! Абсолютно каждый может найти/увидеть в нём что-то своё.

Надеюсь, вы поняли, кто я в этом номере?! Это душа человека, которого оперируют. В моём представлении она должна быть нежной, чистой, светлой, воздушной, летящей! Очень хотелось максимально точно передать образ: одеждой, макияжем, игрой. Кажется, всё получилось. Ребят, что скажете?» — написала Синицина в своём телеграм-канале.