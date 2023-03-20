Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Расписание чемпионата мира — 2023 по фигурному катанию

Расписание чемпионата мира — 2023 по фигурному катанию
Комментарии

С 22 по 26 марта в Сайтаме (Япония) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Представители России отстранены от участия в первенстве планеты уже второй год подряд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание чемпионата мира — 2023 по фигурному катанию
(по московскому времени)

22 марта, среда

5:00 Спортивные пары, короткая программа
9:50 Женщины, короткая программа

23 марта, четверг

5:00 Спортивные пары, произвольная программа
9:50 Мужчины, короткая программа

24 марта, пятница

5:00 Танцы на льду, ритм-танец
11:20 Женщины, произвольная программа

25 марта, суббота

6:30 Танцы на льду, произвольный танец
11:20 Мужчины, произвольная программа

26 марта, воскресенье

9:00 Показательные выступления

Экс-россиянин сумел пробиться на ЧМ в последний момент! Что такое техминимум ISU? Экс-россиянин сумел пробиться на ЧМ в последний момент! Что такое техминимум ISU?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023