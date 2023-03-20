Расписание чемпионата мира — 2023 по фигурному катанию
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С 22 по 26 марта в Сайтаме (Япония) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Представители России отстранены от участия в первенстве планеты уже второй год подряд.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Расписание чемпионата мира — 2023 по фигурному катанию
(по московскому времени)
22 марта, среда
5:00 Спортивные пары, короткая программа
9:50 Женщины, короткая программа
23 марта, четверг
5:00 Спортивные пары, произвольная программа
9:50 Мужчины, короткая программа
24 марта, пятница
5:00 Танцы на льду, ритм-танец
11:20 Женщины, произвольная программа
25 марта, суббота
6:30 Танцы на льду, произвольный танец
11:20 Мужчины, произвольная программа
26 марта, воскресенье
9:00 Показательные выступления
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