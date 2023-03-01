Экс-россиянин сумел пробиться на ЧМ в последний момент! Что такое техминимум ISU?

Бывший российский фигурист Александр Коровин и его партнёрша Изабелла Гамес всё же смогут выступить на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме. На турнире Challenge Cup они смогли набрать необходимый технический минимум в короткой программе, чтобы стать участниками ЧМ – всего на турнир заявлено 23 пары.

В карьере Коровина этот чемпионат мира будет первым: ранее фигурист не отбирался даже на ЮЧМ, а теперь будет представлять Филиппины на главном состязании сезона. Но не всем повезло так же, как экс-россиянину. В этом материале разберём, что такое технический минимум, как его поднимали в ISU и кто успел запрыгнуть на ЧМ-2023 в последний вагон.

Что такое технический минимум ISU и как он менялся в последние годы?

Как можно объяснить понятие «технический минимум» простым языком? Ты вроде бы и отобрался на турнир (или вообще являешься единственным членом сборной своей страны), но для того, чтобы соревноваться на чемпионате мира, должен подтвердить необходимую техническую оснащённость. Камнем преткновения часто становится именно короткая программа, ведь в ней не так много элементов, и любой срыв может оказаться фатальным.

Перед сезоном-2022/2023 без изменений остался лишь технический минимум для мужчин: в короткой программе нужно было набрать 34 балла, в произвольной – 64. Частично поменяли технический минимум у танцевальных пар: ритм-танец остался на отметке в 33 балла, а в произвольном состоялось повышение с 47 до 49 баллов.

В парном катании произошёл самый резкий рост: в произвольной программе – на два балла (с 44 до 46), а в короткой программе – на целых пять (с 24 до 29). С этим видом в мире очевидные проблемы: в отсутствие российских пар и опытных китайских дуэтов уровень серьезно понизился, да и заинтересованных в этом виде стран не так много.

У Коровина и Гамес до последнего были проблемы с техминимумом в короткой программе. Уже на втором совместном турнире им удалось набрать необходимое количество баллов в произвольной, а вот в короткой лучшим результатом было 25,26 – с такой отметкой можно участвовать только в чемпионате четырех континентов. Но на Challenge Cup паре удалось выдать лучший прокат в карьере: они с запасом прошли отметку, набрали 31,33 балла и получили «зелёный свет» для ЧМ.

Трансляция чемпионата четырёх континентов по фигурному катанию доступна в Okko.

Одиночницы страдают из-за повышения техминимума уже не в первый раз

В женском одиночном катании рост не такой кардинальный, но тоже ощутимый: с 30 до 32 баллов в короткой и с 51 до 53 — в произвольной. К ЧМ-2020 уже повышали техминимум на один и два балла соответственно, и уже тогда любители фигурного катания серьёзно возмущались: помимо того, что сам минимум был повышен, это сделали не перед сезоном, а в январе, за несколько месяцев до старта. Но большого развития эта история не получила, ведь чемпионат мира отменили из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Некоторые известные фигуристки в связи с повышением технического минимума на турнир попасть не смогут. К примеру, очень грустно не видеть в списке участников ЧМ-2023 шведку Йозефин Тальегард. Эта яркая фигуристка впечатлила многих на ЧМ-2021 в Стокгольме своей программой в образе Джокера, хоть технически она несильна и не владеет каскадами 3-3. На Challenge Cup у неё была последняя попытка получить минимум в короткой программе, и шведской фигуристке не хватило 0,18 балла, чтобы набрать заветные 32 балла за технику. Оцени судейская бригада какой-нибудь прыжок на более высокие GOE – и Йозефин оказалась бы на чемпионате мира.

Спортсменка из Индии Тара Прасад также пока не имеет возможности участвовать в чемпионате мира: если техминимум по произвольной программе она набрала ещё в прошлом сезоне, то в короткой пока не может пробить отметку даже в 30 баллов за технику. При этом Тара – действительно лучшая фигуристка своей страны, она прогрессирует от сезона к сезону и неплохо представляет на мировой арене совсем не зимний регион.

Итальянка Лара Наки Гутманн могла не попасть на ЧМ, но сумела пройти по нижней границе нового минимума на Dragon Trophy в Любляне – 32,81 балла. Эмма Добошова из Словакии повторила этот трюк на том же турнире – 32,31 балла. Бельгийская фигуристка Джейд Ховин тоже сумела попасть на ЧМ в последний момент: на Challenge Cup она набрала заветные 33,25 балла и затем снялась с турнира, чтобы отправиться на ЮЧМ в Канаду. В Сайтаме же выступят три спортсменки из Бельгии: благодаря серебру Луны Хендрикс у этой страны теперь три квоты в женском одиночном.

Наличие технического минимума вроде бы и способствует прогрессу фигуристов: если хочешь выступать на главном старте, покажи определённый уровень до этих соревнований и улучшай его, а не выезжай на старом наборе. Но в то же время в ISU хотят активно расширять географию (вводя тот же квалификационный раунд на ЧМ с сезона-2024/2025), а получается это с трудом: даже спортсменки из европейских стран с хорошими школами проходят по нижней границе.