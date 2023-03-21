Команда Этери Тутберидзе в полном составе сопровождает фигуристов на ЧМ-2023

Тренерский триумвират команды Этери Тутберидзе в полном составе сопровождает Мориса Квителашвили, Нику Егадзе и Даниэля Грассля на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

«Этери Тутберидзе здесь, на чемпионате мира, вместе с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, а также Даниэлем Грасслем, Морисом Квителашвили и Никой Егадзе», — сообщается на странице Golden Skate в «Твиттере».

Представляющие Грузию Квителашвили и Егадзе уже на протяжении нескольких лет тренируются в группе Тутберидзе. Итальянец Даниэль Грассль присоединился к российскому тренерскому штабу перед чемпионатом Европы – 2023.

Чемпионат мира пройдёт в Японии с 22 по 26 марта. Российские фигуристы второй год подряд отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.