Рудковская — о номере Загитовой: невозможно нравиться всем, ты ж не сумка Шанель

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская высказалась о номере Алины Загитовой, в котором олимпийская чемпионка предстала в образе знаменитой актрисы и певицы Мэрилин Монро.

«По поводу Алины Загитовой в шоу «Русский вызов» позволю себе высказаться, пожалуй. Первое и самое главное: никто не обсуждают победителей этого шоу. Все обсуждают только её Мэрилин Монро. Люди, которые интересуются катанием, обсуждают Мэрилин Монро. Люди, которые не смотрели шоу, но читали новости, запомнят Мэрилин Монро. Так, как писали про этот номер, не писали больше ни про чей. Это ли не успех?

Теперь разберу её номер и программу с точки зрения шоу.

1. Сильная сторона. Алина много экспериментирует, ищет что-то новое, о ней всё время пишут, она постоянно на слуху, есть интерес, есть хайп. Да, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но невозможно нравиться всем, ты ж не сумка Шанель.

2. Над чем работать. Надо продумывать детали, надо больше репетировать, если замахиваешься на культовый образ — отточи всё до миллиметра, до самой крошечной мелочи, потому что даже если ты всего один раз сфальшивишь над этой мелочью, тебе не простят. Потому что рассматривать будут под микроскопом из-за амбиций. То самое «претендуешь — соответствуй», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.