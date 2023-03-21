«Прекрасно». Татьяна Тарасова — о присутствии Этери Тутберидзе с командой на ЧМ в Токио

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала тот факт, что тренерский триумвират команды Этери Тутберидзе в полном составе сопровождает Мориса Квителашвили, Нику Егадзе и Даниэля Грассля на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

«Прекрасно, что все тренеры группы Тутберидзе на чемпионате мира. Поменять что-то за такое время работы трудно, посмотрим, как будет на соревновании», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Представляющие Грузию Квителашвили и Егадзе уже на протяжении нескольких лет тренируются в группе Тутберидзе. Итальянец Даниэль Грассль присоединился к российскому тренерскому штабу перед чемпионатом Европы – 2023.

Чемпионат мира пройдёт в Японии с 22 по 26 марта. Российские фигуристы второй год подряд пропускают соревнования из-за ситуации на Украине.