Камила Валиева выложила кадры с фотосессии в шикарном белом платье

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 Камила Валиева на своей странице в социальной сети опубликовала кадры с фотосессии в длинном белом платье.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

На прошедшем в конце 2022 года чемпионате России Валиева заняла второе место, уступив Софье Акатьевой. До этого Камила выиграла прыжковый турнир. На финале Гран-при России она заняла второе место, на этот раз уступив Аделии Петросян.

На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось на заседании выездной панели CAS отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место.