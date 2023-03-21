Косторная: вспоминаю о своих титулах только тогда, когда меня представляют на шоу

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, ранее объявившая о переходе в парное катание, надеется, что сможет добиться высоких результатов в будущем.

«Надеюсь, что у меня ещё будет возможность заявить о себе. Я всё ещё считаю, что у меня впереди долгая карьера и я смогу вывести свои титулы на новый уровень. На самом деле вспоминаю о них только тогда, когда меня представляют на шоу. А так, никогда стараюсь не выставлять напоказ», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

Самым успешным для Косторной является сезон-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России спортсменка вернулась к Тутберидзе, но весной прошлого года снова поменяла тренера и перешла к Елене Буяновой. В сезоне-2021/2022 из-за перелома Косторная пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.