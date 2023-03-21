Михара — о ЧМ: хочу не просто участвовать, а показать лучшее катание в сезоне

Двукратная чемпионка четырёх континентов (2017, 2022), победительница финала Гран-при (2022) в одиночном катании японская фигуристка Маи Михара поделилась ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит с 20 по 26 марта на льду «Сайтама Супер Арены» в Сайтаме (Япония).

«Я хочу показать своё лучшее выступление на чемпионате мира, что является моей долгожданной мечтой. Хочу не просто участвовать, хочу показать лучшее катание в этом сезоне и в короткой программе, и в произвольной. Я чувствую, что в этом сезоне мне удалось поставить выступления, которые найдут отклик у публики и судей, но я хочу сделать программу, которая ещё больше поднимет уровень. Хочу продолжать выступать, показывая более высокий уровень. Когда я добьюсь этого, это будет соревнование, которое я смогу закончить с улыбкой», — приводит слова Михары FS Gossips.