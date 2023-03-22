«Ветлугину удалось показать комедийный жанр на 100%». Каташинские — о шоу-номере фигуриста

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о номере фигуриста Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ.

«Я думаю, у Матвея всё получилось. Я слышу отзывы на протяжении этих четырёх дней только о нем. Можно стать чемпионом и про тебя забудут на следующий день. А можно занять далеко не первое место, но у тебя будет признание среди людей. Тут ещё непонятно, проиграл он или выиграл. Я думаю, что он, очевидно, сделал свою работу и результат на лицо, потому что сейчас разговоры только о его шоу-программе и о том, как он так виртуозно смог совместить четыре программы спортсменов в своём одном прокате. Я думаю, это очень-очень крутой эксперимент, и для этого нужно брать на себя риски. Он рискнул, и за это ему честь и хвала», — сказала Марина Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Я, кстати, считаю, что это как раз тот случай, когда Матвею удалось показать комедийный жанр на 100%, несмотря на мнение нескольких человек в жюри», — отметил Артемий Каташинский.

Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате»: