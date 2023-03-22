«Было б приятнее смотреть, как Загитова катает Загитову». Каташинские — о шоу-номере Алины

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские оценили выступление Алины Загитовой на турнире шоу-программ.
«Иногда нужно оценить программу, и так не хочется обидеть человека, потому что программа и человек — это две разные вещи… Дело в том, что с точки зрения наполняемости всего турнира, возможно, это яркое пятно. Но с точки зрения таких образов… Мне, наверное, было бы приятнее смотреть, как Алина Загитова катает Алину Загитову, потому что это перевоплощение такого театрального характера. Хотя, может быть, Алла Сигалова и Николай Цискаридзе всё-таки оценили её актёрское мастерство в этом вопросе. Неоднозначно. Алина очень красивая, и мне хотелось смотреть на её натуральный цвет волос. Я за натуральность (смеётся)», — сказал Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Ну, это всё на грани пантомимы и на грани того, что фигуристка вышла и в тысячный раз скатала программу под «Кармен». Это из того же разряда, когда из каждой сферы все пытаются какие-то одни и те же истории обыграть. Я думаю, что можно намного интереснее создавать номера. Но, как вариант. Думаю, многим зрителям, фанатам было очень приятно на это посмотреть. Каждый из этого шоу-турнира выделил, наверное, что-то своё», — добавила Марина.
- 22 марта 2023
-
17:42
-
17:30
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:51
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
16:10
-
15:54
-
15:45
-
15:45
-
15:20
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:57
-
14:55
-
14:52
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:42
-
09:08
-
08:00
-
00:58
- 21 марта 2023
-
23:31
-
21:46
-
20:56