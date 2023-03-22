«Было б приятнее смотреть, как Загитова катает Загитову». Каташинские — о шоу-номере Алины

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские оценили выступление Алины Загитовой на турнире шоу-программ.

«Иногда нужно оценить программу, и так не хочется обидеть человека, потому что программа и человек — это две разные вещи… Дело в том, что с точки зрения наполняемости всего турнира, возможно, это яркое пятно. Но с точки зрения таких образов… Мне, наверное, было бы приятнее смотреть, как Алина Загитова катает Алину Загитову, потому что это перевоплощение такого театрального характера. Хотя, может быть, Алла Сигалова и Николай Цискаридзе всё-таки оценили её актёрское мастерство в этом вопросе. Неоднозначно. Алина очень красивая, и мне хотелось смотреть на её натуральный цвет волос. Я за натуральность (смеётся)», — сказал Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Ну, это всё на грани пантомимы и на грани того, что фигуристка вышла и в тысячный раз скатала программу под «Кармен». Это из того же разряда, когда из каждой сферы все пытаются какие-то одни и те же истории обыграть. Я думаю, что можно намного интереснее создавать номера. Но, как вариант. Думаю, многим зрителям, фанатам было очень приятно на это посмотреть. Каждый из этого шоу-турнира выделил, наверное, что-то своё», — добавила Марина.