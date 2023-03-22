Короткая программа японской фигуристки Маи Михары на чемпионате мира — 2023. Видео
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Японская фигуристка Маи Михара стала третьей по итогам короткой программы у женщин на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсменка получила за свой прокат 73,46 балла.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом японки Маи Михары:
Итоговые результаты короткой программы у женщин:
1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла.
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.
3. Маи Михара (Япония) — 73,46.
4. Изабо Левито (США) —73,03.
5. Луна Хендрикс (Бельгия) —71,94.
Напомним, фигуристки выступят с произвольной программой на мировом первенстве 24 марта. Начало прокатов — в 11:20 мск. Чемпионат мира в Японии завершится 26 марта.
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