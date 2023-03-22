Боброва — о номере Медведевой на турнире шоу-программ: была уверена, что судьи это оценят

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о номере Евгении Медведевой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
«Она единственная догадалась подключить зал. Изначально в соцсетях она писала: «Когда начнётся программа, давайте включим фонарики». Фонарики на трибунах, особенно когда сидишь там – это вау-эффект. Когда она выехала, можно было бы свет выключать, потому что все включили фонарики.
У неё был живой вокал, очень проникновенные слова песни. Про себя она делала эту программу. Она так же в соцсетях написала: «Когда я встану, разведу руки вот так, спойте четыре строчки из песни». И зал пел. И это были невероятные мурашки. Она могла ничего не делать, этот эффект был очень классным. Я была уверена, что судьи это оценят, ведь когда это всё происходит – фонарики, катание под живой голос… И очень правильно сделали – когда программа с живым исполнением, не всегда обращают внимание на тебя, иногда – на исполнителя. Они сделали очень аккуратно. Ты видишь эту исполнительницу, но на протяжении всей этой программы смотришь только на Женю», – сказала Боброва.
- 22 марта 2023
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