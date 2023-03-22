Сакамото — о лидерстве после короткой программы на ЧМ: я смогла выложиться на полную

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в личном и командном турнире, японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсменка лидирует после короткой программы, имея в своём активе 79,24 балла.

«Сегодня я смогла выложиться на полную. Когда я была младше, то любила прыгать. Даже будучи фигуристкой постарше, я думала, что единственная сила, которая у меня есть, — это прыжки, поэтому я хотела стремиться к максимально возможной технике, и после шести лет в качестве фигуристки наконец-то вижу классные оценки. Приятно, что мои прыжки оцениваются таким образом. Я счастлива, что моя сила оценивается в высокие баллы – это придаёт мне уверенности в себе.

В прошлом году чемпионат мира состоялся через месяц после Олимпийских игр. Мне пришлось достичь пика на Олимпийских играх, а затем снова достичь пика через четыре недели после этого, что было тяжело для меня. Так что по сравнению с этим годом прошлый чемпионат мира был более тяжёлым.

В этом году я действующая чемпионка мира, но не смотрю на это под таким углом. Держу в голове прошлый чемпионат мира в Сайтаме, четыре года назад – и вспоминаю разочарование от того своего выступления. Поэтому сегодня я здесь для того, чтобы переписать страницу своей истории заново», – сказала Сакамото на пресс-конференции.

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла.

2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.

3. Маи Михара (Япония) — 73,46.