Кагановская и Ангелопол рассказали как придумали номер под «Gangnam Style»

Победители финала Гран-при России по фигурному катанию Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол поделились тем, как происходил процесс создания номера для шоу турнира «Русский вызов». Выступление происходило под нашумевший хит 2012 год «Gangnam Style» и получило приз зрительских симпатий.

«Музыку для этого номера выбрал Валера. Это наш первый номер, где он сам предложил музыкальное сопровождение. В нашей программе нет никакого глубокого и тайного смысла. Это просто номер, чтобы поднять настроение зрительного зала, у людей, которые смотрят трансляцию по ТВ. Мы хотели сделать что-то максимально весёлое, максимально лёгкое для понимания. Взяли два очень-очень популярных, но немного старых трека, поставили программу, чтобы еще раз напомнить об этих замечательных композициях и создать классное настроение», — рассказала Василиса в интервью ФФККР.

«На самом деле всё обстояло так. Мы собрались у Василисы дома в Питере. Все сидели, слушали лирическую хитовую российскую музыку с красивым пением. И тут меня будто осенило. «Анжелика Алексеевна, — говорю, — у меня возникла суперидея. Давайте возьмем «Gangnam Style», потому что я не помню под эту музыку номеров, а на вторую часть «Desire». Я видел в тик-токе тектоник «Desire», и если всё совместить, может круто получиться. Посидели, подумали, «порезали» музыку и так родился этот номер», — ответил Валерий.

«Мы рады, что могли показать свой номер на этом турнире. Турнир классный! Наверное, самый лучший из тех, в которых мы когда-либо участвовали, хотя у нас и не так много было соревнований. Для нас с Валерой была большая честь соревноваться с настоящими профессионалами, участвовать в этом турнире вместе с фигуристами, которые добились самых высоких спортивных успехов», — добавила Василиса.

«Турнир на самом деле удался. И спасибо всем болельщикам за поддержку», — подытожил партнёр.

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