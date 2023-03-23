Пётр Гуменник рассказал о сложности номера с роялем на турнире шоу-программ

Победитель финала Гран-при России, серебряный призёр чемпионата страны Пётр Гуменник поделился секретами своего номера с роялем для шоу-программ.
«Тамара Николаевна Москвина подсказала концовку номера с роялем. Она посмотрела моё недавнее выступление в Санкт-Петербургской филармонии и сказала, что обязательно должен быть рояль. И мы начали думать, как это обыграть в программе, вплести в сюжет. Так родилась идея, что я – танцор, который исполняет партию под «Болеро» Равеля, и эта музыка настолько захватывает, что рояль, стоящий на сцене, притягивает всё больше и больше. Не в силах сдержаться, обнажив своё сердце, я сажусь за инструмент и от переизбытка чувств и эмоций начинаю играть «Болеро», растворяясь в этой мощной музыке…
Конечно, готовить такой номер было непросто. Ведь помимо самой программы, новой для меня хореографии, надо было каждый день репетировать музыкальный отрывок на инструменте. Я нашёл ноты «Болеро» в интернете, разобрал, выучил и исполнил. У меня уже был похожий опыт, когда на шоу я играл на рояле. Но тогда я исполнял произведение, которое уже знал, а тут надо было специально выучить и сыграть», – приводит слова Гуменника ФФККР.
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