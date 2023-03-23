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Видео произвольной программы японцев Миуры и Кихары, выигравших золото на ЧМ-2023

Видео произвольной программы японцев Миуры и Кихары, выигравших золото на ЧМ-2023
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Японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара завоевала золото на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Фигуристы по итогам короткой и произвольной программ набрали 222,16 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Рику Миуры и Рюити Кихары:

Итоговые результаты спортивных пар:

1. Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 222,16 балла.
2. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (США) — 217,48 балла.
3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 208,08 балла.

Напомним, что второй год подряд в соревнованиях не участвуют российские фигуристы. Они отстранены из-за ситуации на Украине.

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