Видео проката корейца Ча Джун Хвана, занимающего третье место после КП на чемпионате мира

Южнокорейский фигурист Ча Джун Хван стал третьим по итогам короткой программы на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). Спортсмен получил 99,64 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом короткой программы Ча Джун Хвана:

Итоговые результаты короткой программы у мужчин:

1. Сёма Уно (Япония) — 104,63 балла.

2. Илья Малинин (США) — 100,38.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 99,64.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристы представят завтра, 24 марта. Ранее завершились соревнования у спортивных пар.