Татьяна Тарасова: журналистика — дело хорошее. Желаю Трусовой удачи в этом начинании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что олимпийский призёр Александра Трусова поступила на факультет журналистики Московского государственного университета.

«Это решение Саши, мне сложно тут что-то комментировать. Странно, что это произошло именно в марте, а не летом. Если она хочет стать журналисткой, писать статьи на разные темы, то это хорошее дело. Саша одна из тех девочек, которая ставит перед собой задачи и выполняет их. Так было всегда. Желаю ей удачи в этом начинании», — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места.