Татьяна Тарасова: журналистика — дело хорошее. Желаю Трусовой удачи в этом начинании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что олимпийский призёр Александра Трусова поступила на факультет журналистики Московского государственного университета.
«Это решение Саши, мне сложно тут что-то комментировать. Странно, что это произошло именно в марте, а не летом. Если она хочет стать журналисткой, писать статьи на разные темы, то это хорошее дело. Саша одна из тех девочек, которая ставит перед собой задачи и выполняет их. Так было всегда. Желаю ей удачи в этом начинании», — сказал Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места.
- 23 марта 2023
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:34
-
15:26
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:46
-
14:17
-
14:04
-
13:50
-
13:27
-
12:01
-
11:59
-
11:21
-
11:07
-
10:28
-
09:38
-
09:22
-
09:06
-
09:00
-
08:51
-
08:00
-
07:16
-
00:45
- 22 марта 2023
-
23:44
-
23:23
-
23:05
-
23:00