ЧМ-2023 по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

24 марта в 11:20 по московскому времени будут разыграны медали чемпионата мира по фигурному катанию в женском одиночном катании. Трансляцию произвольной программы в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.

После короткой программы лидирует защищающая титул японская фигурка Каори Сакамото. Второе место занимает Ли Ха Ин из Южной Кореи, на третьей позиции ещё одна представительница Японии – Маи Михара.

Отметим, что в разминку сильнейших также вошли американка Изабо Левито, Луна Хендрикс из Бельгии и Нина Петрыкина из Эстонии.

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, представляющая Грузию, — 11-я, Екатерина Куракова из Польши – девятая.