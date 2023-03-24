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Мэдисон Чок и Эван Бэйтс установили мировой рекорд по баллам за технику в ритм-танце на ЧМ

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс установили мировой рекорд по баллам за технику в ритм-танце на ЧМ
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Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс стал мировым рекордсменом по баллам за технику в ритм-танце на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

Фигуристы получили за технику 53,33 балла. Прошлый мировой рекорд принадлежал дуэту из Франции Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, который набрал 53,16 балла на прошлом мировом первенстве.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 91,94 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 88,21.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 87,34.

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