Стали известны подробности новой ампутации у Романа Костомарова

Стали известны детали операции по ампутации пальцев левой руки олимпийского чемпиона Романа Костомарова, сообщает телеграм-канал «112».

По информации источника, врачам удалось удалить все поражённые некрозом ткани. Операция состоялась сегодня, 24 марта, утром. Ранее сообщалось, что решение о новой операции было принято из-за того, что кисть левой руки фигуриста начала чернеть. Сообщается, что у Костомарова были диагностированы серьёзные проблемы с печенью, вызванные применением большого количества сильнодействующих лекарственных препаратов.

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Из-за некроза тканей фигуристу ампутировали стопы, голени и кисть правой руки.