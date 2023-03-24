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Каори Сакамото завоевала золото на чемпионате мира — 2023 в Японии

Каори Сакамото завоевала золото на чемпионате мира — 2023 в Японии
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Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). По итогам двух программ победительницей стала японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая в сумме 224,61 балла.

Таким образом, Сакамото защитила титул и стала двукратной чемпионкой мира. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин (220,94). Тройку замкнула бельгийская спортсменка Луна Хендрикс (210,42).

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 224,61 балла.
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 220,94.
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 210,42.
4. Изабо Левито (США) — 207,65.
5. Маи Михара (Япония) — 205,70.

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