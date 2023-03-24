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Видео произвольной программы кореянки Ли Ха Ин, занявшей второе место на ЧМ-2023

Видео произвольной программы кореянки Ли Ха Ин, занявшей второе место на ЧМ-2023
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Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин стала второй на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). В сумме спортсменка набрала 220,94 балла. При этом Ли Ха Ин стала лучшей в произвольной программе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Ли Ха Ин:

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 224,61 балла.
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 220,94.
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 210,42.
4. Изабо Левито (США) — 207,65.
5. Маи Михара (Япония) — 205,70.

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