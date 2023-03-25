Траньков: единственное, что меня мотивировало — возможность работать с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в спортивной паре со своей супругой Татьяной Волосожар, рассказал, что мотивировало его выступить в турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Не могу сказать, что я был в восторге от идеи участвовать в шоу-турнире. И честно, этого не скрывал. Два с половиной года, даже три, мы не катались в паре с Таней. А возраст всё-таки берет своё, хотя и отдавать не хочется.

Единственное, что меня мотивировало – возможность работать с Этери Георгиевной. Да, мы вместе ездили на соревнования, я помогал в работе Вове с Женей (Тарасова и Морозов. – Прим. «Чемпионата»), но одно дело быть в тренерском штабе, а другое — в роли ученика, тренироваться у них. Вот это для меня бесценно», — приводит слова Транькова пресс-служба ФФККР.