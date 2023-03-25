Тотьмянина и Маринин: рады, что оказались востребованными в своей стране

Олимпийские чемпионы 2006 года Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин рассказали, почему согласились выступить на турнире шоу-программ, где получили специальный приз члена жюри, народного артиста России, руководителя Академии русского балета имени Вагановой, премьера Большого театра Николая Цискаридзе.

«К счастью, правила шоу-турнира позволяют креативить. Не было такого, как на соревнованиях: быстрее, выше, сильнее. Цель и сама суть этого мероприятия заключалась прежде всего в том, чтобы показать хорошую шоу-программу, а в нашем случае объяснить, что после Олимпиады жизнь не заканчивается.

Фигурное катание, наверное, единственный вид спорта, который благодаря шоу имеет продолжение. На протяжении 17 лет после завершения спортивной карьеры мы до сих пор занимаемся любимым делом. Какой ещё вид спорта может себе это позволить?

Фигурное катание – это то, чему ты учился с четырёх лет, что умеешь делать максимально хорошо. И если есть возможность продолжать, зачем от этого отказываться, если это приносит удовольствие и деньги?

Фигурное катание — один из самых популярных видов спорта в нашей стране, начиная с советских времён. И нам повезло, что есть возможность этим заниматься. Но, если честно, когда мы начали ставить номер для шоу-турнира, пришли на следующий день на каток, посмотрели с Максом друг другу в глаза, то там читалось: зачем мы на это согласились? Это какая-то авантюра. На соревнованиях будут выступать дети, которые ещё не родились, когда мы выиграли Олимпиаду…» — приводит слова Тотьмяниной пресс-служба ФФККР.

«Но мы рады, что докатались до такого момента, когда непонятно, что появилось раньше: яйцо или курица? Возможно, «Ледниковый период» способствовал развитию фигурного катания в стране, Первый канал, который стал транслировать шоу, а затем все соревнования фигуристов. Так что непонятно, что явилось первичным толчком.

Но сейчас мы имеем огромную популярность этого вида спорта в России, чему мы очень рады по той простой причине, что оказались востребованными в своей стране. И турнир получился классным, потому свои программы показали фигуристы разных поколений, и это было интересно», — сказал Маринин.