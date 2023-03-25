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Ученик Тутберидзе Квителашвили неудачно исполнил произвольную программу на ЧМ-2023. Видео

Ученик Тутберидзе Квителашвили неудачно исполнил произвольную программу на ЧМ-2023. Видео
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Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2020, грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, выдал неудачный прокат произвольной программы на чемпионате мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

Квителашвили сделал двойной тулуп вместо четверного, каскад тройной флип + ойлер вместо каскада тройной флип + ойлер + тройной сальхов. Также он получил сбавки на непрыжковых элементах.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео произвольной программы Мориса Квителашвили на ЧМ-2023.

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Судьи оценили прокат ПП Квителашвили в 139,27 балла. Сумма Мориса составляет 212,32 балла. После выступления 12 участников грузин идёт на 8 месте.

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