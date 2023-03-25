«Действительно гордимся собой». Канадцы Гиллес и Пуарье — о бронзе на чемпионате мира

Канадский танцевальный дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье высказались о третьем месте на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Мы очень довольны выступлением. Я чувствую себя наполненным, счастливым и благодарным за то, что мы смогли сделать сегодня. Разница между тем, как мы чувствовали себя на прошлом чемпионате мира и сейчас, огромна. Я хочу сохранить эти эмоции», — приводит слова Пуарье пресс-служба Международного союза конькобежцев.

«Мы очень рады медали. Этот сезон был особенным, поэтому такое его завершение даёт нам уверенность в том, что мы правильно делали свою работу. Нам всё очень понравилось, мы не слишком напрягали себя. Научились не думать слишком много на льду. Это особенный момент для нас, мы действительно гордимся собой», — отметила Гиллес.