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«Было очень круто». Трусова оценила соревнования мужчин на чемпионате мира — 2023

«Было очень круто». Трусова оценила соревнования мужчин на чемпионате мира — 2023
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась впечатлениями от мужских соревнований на чемпионате мира – 2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

«Мне было очень интересно посмотреть на Малинина и Сёму Уно. Шесть четверных Малинина и пять Сёмы — я в восторге! Мне очень понравилось, очень круто было. Я ожидала и Сёму, и Малинина в призах. Не знала, как расположатся по местам, было интересно понаблюдать за борьбой. И кореец, который так хорошо выступил… Не ожидала такого», — сказала Трусова в эфире Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.
3. Илья Малинин (США) — 288,44.

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