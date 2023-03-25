Александра Трусова назвала фигуриста, чей прокат ПП на ЧМ-2023 ей понравился больше всего

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, чей прокат у мужчин ей понравился больше всего на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония).
«Ильи Малинина. Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты, что ставили. Он за все прыжки боролся, в первой половине у него на прыжках корпус уходил вперёд, но он не упал, все прыжки вытащил. Когда вытаскиваешь прыжки, это забирает силы. Но он во второй половине сделал ещё четверные, секвенцию с тройным акселем. Я думала, там будет двойной аксель, но, когда он сделал тройной...» — сказала Трусова в эфире Okko.
Напомним, Малинин, исполнивший шесть квадов в ПП, завоевал бронзовую медаль. Соревнования выиграл действующий чемпион японец Сёма Уно.
- 25 марта 2023
-
17:25
-
16:58
-
16:34
-
16:14
-
16:12
-
16:01
-
15:55
-
15:47
-
15:38
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:40
-
14:24
-
14:01
-
13:54
-
13:33
-
13:19
-
13:19
-
12:57
-
12:36
-
10:58
-
09:57
-
09:00
-
00:48
-
00:33
-
00:19
- 24 марта 2023
-
23:24
-
23:18
-
22:56
-
21:43
-
19:35
-
19:05
-
18:12