Прокат произвольной программы Грассля на глазах у Тутберидзе на ЧМ-2023. Видео

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, занял 12-е место на чемпионате мира – 2023. В произвольной программе Грассль исполнил четверные лутц и риттбергер, но судьи нашли недокруты в обоих прыжках. Также были понижены оценки за комбинацию тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и за сольный тройной аксель.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14.

2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.

3. Илья Малинин (США) — 288,44.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 282,97.

5. Джейсон Браун (США) – 280,04…

12. Даниэль Грассль (Италия) – 244,43…

20. Морис Квителашвили (Грузия) – 212,32.