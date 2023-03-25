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Прокат произвольной программы Грассля на глазах у Тутберидзе на ЧМ-2023. Видео

Прокат произвольной программы Грассля на глазах у Тутберидзе на ЧМ-2023. Видео
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, занял 12-е место на чемпионате мира – 2023. В произвольной программе Грассль исполнил четверные лутц и риттбергер, но судьи нашли недокруты в обоих прыжках. Также были понижены оценки за комбинацию тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и за сольный тройной аксель.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.
3. Илья Малинин (США) — 288,44.
4. Кевин Аймоз (Франция) – 282,97.
5. Джейсон Браун (США) – 280,04…
12. Даниэль Грассль (Италия) – 244,43…
20. Морис Квителашвили (Грузия) – 212,32.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
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