Илья Малинин: прыгнул четверной аксель для болельщиков

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 в мужском одиночном катании американский фигурист Илья Малинин оценил своё выступление в произвольной программе.

Малинин приземлил шесть четверных прыжков, включая аксель. Но на флипе и обоих лутцах судьи нашли недокруты, а за компоненты Илья получил на 10 баллов меньше основных конкурентов.

«Для меня очень много значит то, что я смог выйти и выступить сегодня на этой арене. Я прыгнул четверной аксель для болельщиков. Очень польщен тем, что смог получить за него 12,86 балла. Рад, что судьи поставили мне такую оценку, это много значит для меня. Когда рискуешь по-крупному, то потом понимаешь, что, может, оно того и не стоило, лучше было показать чистый прокат.

Думаю, что мне предстоит ещё много работы. После множества сложных прыжков трудно стараться выступать для зрителей. Мне нравится прыгать, но и кататься для зрителей мне тоже нравится, поэтому в следующем сезоне я хотел бы сосредоточиться на качестве исполнения программ, чтобы зрители наслаждались моим выступлением», — сказал Малинин на пресс-конференции.