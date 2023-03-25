Илья Малинин: прыгнул четверной аксель для болельщиков

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 в мужском одиночном катании американский фигурист Илья Малинин оценил своё выступление в произвольной программе.
Малинин приземлил шесть четверных прыжков, включая аксель. Но на флипе и обоих лутцах судьи нашли недокруты, а за компоненты Илья получил на 10 баллов меньше основных конкурентов.
«Для меня очень много значит то, что я смог выйти и выступить сегодня на этой арене. Я прыгнул четверной аксель для болельщиков. Очень польщен тем, что смог получить за него 12,86 балла. Рад, что судьи поставили мне такую оценку, это много значит для меня. Когда рискуешь по-крупному, то потом понимаешь, что, может, оно того и не стоило, лучше было показать чистый прокат.
Думаю, что мне предстоит ещё много работы. После множества сложных прыжков трудно стараться выступать для зрителей. Мне нравится прыгать, но и кататься для зрителей мне тоже нравится, поэтому в следующем сезоне я хотел бы сосредоточиться на качестве исполнения программ, чтобы зрители наслаждались моим выступлением», — сказал Малинин на пресс-конференции.
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