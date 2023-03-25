Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира: Показательные выступления
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Энберт: ощущения, что Грассля специально зажали, у меня не было

Энберт: ощущения, что Грассля специально зажали, у меня не было
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Александр Энберт высказался об оценке за произвольную программу на чемпионате мира в Японии Даниэля Грассля.

Итальянский фигурист, который тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе, исполнил в программе четверные лутц и риттбергер, а также два тройных акселя, однако судьи нашли четыре недокрута и снизили оценку так, что в итоге Грассль стал только 12-м.

«Конечно же, судейство в фигурном катании остаётся суперэкспертным. Если в футболе каждый болельщик как минимум понимает, побывал мяч в воротах или нет, а на повторах покажут офсайд, проведут линии, то в фигурном катании немножко сложнее. И сложно сказать в одно предложение, почему так получилось. Много факторов, давайте мы как-нибудь отдельно разберём судейство. Но такого ощущения, что его специально зажали, у меня не было.

Мог бы он получить больше? Конечно, мог бы. Но в фигурном катании какая-то узнаваемость у судей, подключение судей к программе очень влияет. Бывает, зрители смотрят на трибунах или по телевизору, включаются в программу, сопереживают — а судья вообще не понял, про что программа, и, соответственно, у него общее впечатление не такое, как у зрителей», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию – 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
Материалы по теме
Улыбка Тутберидзе исчезла, когда она увидела оценки своего ученика. Грассля засудили?
Улыбка Тутберидзе исчезла, когда она увидела оценки своего ученика. Грассля засудили?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023