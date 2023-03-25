Энберт: ощущения, что Грассля специально зажали, у меня не было

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Александр Энберт высказался об оценке за произвольную программу на чемпионате мира в Японии Даниэля Грассля.

Итальянский фигурист, который тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе, исполнил в программе четверные лутц и риттбергер, а также два тройных акселя, однако судьи нашли четыре недокрута и снизили оценку так, что в итоге Грассль стал только 12-м.

«Конечно же, судейство в фигурном катании остаётся суперэкспертным. Если в футболе каждый болельщик как минимум понимает, побывал мяч в воротах или нет, а на повторах покажут офсайд, проведут линии, то в фигурном катании немножко сложнее. И сложно сказать в одно предложение, почему так получилось. Много факторов, давайте мы как-нибудь отдельно разберём судейство. Но такого ощущения, что его специально зажали, у меня не было.

Мог бы он получить больше? Конечно, мог бы. Но в фигурном катании какая-то узнаваемость у судей, подключение судей к программе очень влияет. Бывает, зрители смотрят на трибунах или по телевизору, включаются в программу, сопереживают — а судья вообще не понял, про что программа, и, соответственно, у него общее впечатление не такое, как у зрителей», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».