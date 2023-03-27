Елизавета Туктамышева: двойной аксель я ещё долго буду собирать
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева в очередной раз подтвердила, что не собирается завершать карьеру.
В сезоне-2022/2023 Туктамышева завоевала бронзовые медали на чемпионате страны и в финале Гран-при России.
«У меня пока нет мыслей заканчивать, загадывать наперёд я не хочу. Будем смотреть, как будет меняться ситуация, моё мироощущение.
Есть ли шанс, что прыгну в 40 лет тройной тулуп, как Алексей Ягудин? Я думаю, что двойной аксель я ещё долго буду собирать, это очень лёгкий для меня прыжок. Даже самой интересно, до скольких я смогу его выполнять», — приводит слова Туктамышевой Sport24.
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