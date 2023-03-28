«Роза олицетворяет Сашу». Марк Кондратюк — о номере «Маленький принц»
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Олимпийский чемпион в команде, чемпион России и Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк рассказал о номере «Маленький принц», который представил на турнире шоу-программ.
Фигурист также предположил, как в дальнейшем могли бы развиваться эти соревнования, чтобы стать ещё более интересными для болельщиков.
«Задумка Никиты Михайлова, которую мы с тренерами потом все вместе создавали. Роза олицетворяет Сашу.
Хотел ли бы я выступить с кем-то в дуэте? Было бы прикольно, если бы могли меняться партнёрами, одиночники вставать в пару, может, наоборот, разделить пару. Но был регламент, и все ему следовали.
Кого бы ты выбрал партнёршей? У меня есть. Только один вариант!» — приводит слова Кондратюка Sport24.
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