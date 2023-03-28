Щербакова встретила 19-летие в компании Загитовой и приняла музыкальный подарок. Видео
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Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова встретились 28 марта – в день, когда Анне исполнилось 19 лет. Сначала Щербакова попрощалась с 18-летием, а затем Загитова сыграла подруге на клавишном инструменте фрагмент из песни Happy Birthday to You. Видео празднования фигуристки опубликовали в своих телеграм-каналах.
В 19 лет Щербакова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы.
Сезон-2022/2023 Анна пропускала, так как восстанавливалась после операции на колене. Однако фигуристка приняла участие в турнире шоу-программ, где заняла третье место. Также Щербакова вместе с Загитовой была ведущей телепроекта «Ледниковый период».
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