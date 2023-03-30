Фигуристка Губанова: вторую оценку, как бы ты ни катался, надо зарабатывать годами

Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась мнением о том, что эстетика катания становится для судей важнее прыжковой составляющей.

«Импонирует ли мне такой подход? Конечно. Я кататься люблю, и думаю, что у меня это хорошо получается (улыбается). Но вторую оценку, как бы ты ни катался, надо зарабатывать годами. Сразу же получать хорошие баллы, даже если ты божественный скользист, очень сложно, тебе не будут их ставить. Так что рейтинг нужно зарабатывать из сезона в сезон, как это делают Сёма Уно, Джунхван Чха. Они из года в год катаются на большой арене и показывают хорошие результаты», – сообщила Губанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

На завершившемся в Японии чемпионате мира — 2023 Анастасия Губанова заняла 14-е место.