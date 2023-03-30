Чемпионка Европы Губанова рассказала, как создавался её показательный номер «Барби»

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала о создании показательного номера «Барби».
«Первоначально я хотела откатать номер в роли чирлидерши, но мы не могли найти подходящую музыку. И тут я листала свой плейлист и наткнулась на песню Barbie Girl. Я предложила её тренерам, и мы решили, что я буду катать Барби-чирлидершу. И мы сразу же поставили номер», — сказала Губанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko!
Напомним, на чемпионате Европы — 2023 Губанова одержала победу. На минувшем чемпионате мира — 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония), Анастасия Губанова заняла 14-е место. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына. Победительницей соревнований стала японка Каори Сакамото.
- 30 марта 2023
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
04:24
- 29 марта 2023
-
20:39
-
18:59
-
16:47
-
11:44
- 28 марта 2023
-
20:06
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:25
-
15:57
-
14:38
-
14:36
-
13:32
-
13:07
-
11:43
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:06
- 27 марта 2023
-
23:49
-
23:35
-
23:00
-
22:53