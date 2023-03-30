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Чемпионка Европы Губанова рассказала, как создавался её показательный номер «Барби»

Чемпионка Европы Губанова рассказала, как создавался её показательный номер «Барби»
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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала о создании показательного номера «Барби».

«Первоначально я хотела откатать номер в роли чирлидерши, но мы не могли найти подходящую музыку. И тут я листала свой плейлист и наткнулась на песню Barbie Girl. Я предложила её тренерам, и мы решили, что я буду катать Барби-чирлидершу. И мы сразу же поставили номер», — сказала Губанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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Напомним, на чемпионате Европы — 2023 Губанова одержала победу. На минувшем чемпионате мира — 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония), Анастасия Губанова заняла 14-е место. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына. Победительницей соревнований стала японка Каори Сакамото.

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