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Чемпионка Европы Губанова: до следующей Олимпиады я ещё точно кататься буду

Чемпионка Европы Губанова: до следующей Олимпиады я ещё точно кататься буду
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20-летняя грузинская фигуристка Анастасия Губанова сообщила, что не собирается завершать профессиональную карьеру в ближайшее время.

«Конечно, буду участвовать в следующем сезоне. До следующей Олимпиады я ещё точно кататься буду. А уже после буду обдумывать», — сказала Губанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023, который прошёл в Сайтаме (Япония), Анастасия Губанова заняла 14-е место. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Каори Сакамото. На чемпионате Европы, который проходил в январе текущего года, Губанова стала первой.

Губанова — уроженка Тольятти. В 2021 году фигуристка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Грузию.

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