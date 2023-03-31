Романа Костомарова могут перевезти в немецкую клинику для протезирования
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров может быть перевезён в Германию для перехода к следующему этапу лечения — протезированию.
«Родные фигуриста обсуждают с врачами перевод спортсмена в клинику в Германии или России, где будет проведено протезирование. Это возможно будет сделать только после того, как позволят жизненные показатели», — приводит слова источника «РЕН ТВ».
Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Сейчас состояние олимпийского чемпиона улучшается, его готовят к реабилитационным мероприятиям.
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