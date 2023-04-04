Команда Этери Тутберидзе поздравила Даниэля Грассля с днём рождения

Команда группы Этери Тутберидзе поздравила итальянского фигуриста Даниэля Грассля с днём рождения.

«Мы желаем вам быть радостными и счастливыми! Пусть небеса над вами будут голубыми! Удачи на льду и будьте здоровы! Даниэль, с днём рождения тебя!» – написала ТимТутберидзе в соцсетях.

Грассль, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, занял 12-е место на чемпионате мира – 2023. В произвольной программе Грассль исполнил четверные лутц и риттбергер, но судьи нашли недокруты в обоих прыжках. Также были понижены оценки за комбинацию тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и за сольный тройной аксель.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.

2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.

3. Илья Малинин (США) — 288,44.