Команда Этери Тутберидзе поздравила Даниэля Грассля с днём рождения

Команда группы Этери Тутберидзе поздравила итальянского фигуриста Даниэля Грассля с днём рождения.
«Мы желаем вам быть радостными и счастливыми! Пусть небеса над вами будут голубыми! Удачи на льду и будьте здоровы! Даниэль, с днём рождения тебя!» – написала ТимТутберидзе в соцсетях.
Грассль, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, занял 12-е место на чемпионате мира – 2023. В произвольной программе Грассль исполнил четверные лутц и риттбергер, но судьи нашли недокруты в обоих прыжках. Также были понижены оценки за комбинацию тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и за сольный тройной аксель.
Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги
1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.
3. Илья Малинин (США) — 288,44.
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