Петрова и Тихонов назвали идеальное число ультра-си у девушек в произвольной

Чемпионы мира в парном катании Мария Петрова и Алексей Тихонов высказались об идеальном количестве ультра-си в произвольных программах у фигуристок.
«По мне — два ультра-си, красивое катание, хорошие каскады, вращения должны быть обязательно, потому что у кого-то ультра-си, но нет вращений. Чтобы это было очень гармонично», — сказала Петрова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«Два четверных прыжка плюс тройной аксель, который может быть повторён, может не быть повторён. Допустим, берём три ультра-си, включая тройной аксель. Хотя я знаю девчонок, которые могли бы и четыре, включая тройной аксель, сделать. То есть три четверных плюс тройной аксель. Но, наверное, вот так в гармонии, два четверных плюс тройной аксель и идеально выполненная программа — это был бы прям уровень абсолютного восхищения», — отметил Тихонов.
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