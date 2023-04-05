Алексей Тихонов: восхищён Камилой Валиевой, вижу, сколько она трудится

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов поделился мнением о фигуристке Камиле Валиевой.
«Я в этом сезоне восхищён, что делает Камила при всей сложности временного отрезка, очень непростого, который она проходит для себя — взросления и т. д. и т. п. Я просто вижу, сколько она трудится, сколько вкладывает в это во всё с помощью и тренеров, и родителей, мамы, и сколько именно от неё исходит. Можно было бы сказать: «Слушайте, дайте мне пока передохнуть, пожалуйста, не могу я, мне надо пережить этот момент».
Нет, человек каждый божий день приходит утром и вечером и тренируется. Начало сезона — сложнейшее: билась с этих четверных. Что мы видим на финале Гран-при? Два идеальных просто четверных тулупа. Идеальных четверных тулупа. На чемпионате по прыжкам прыгнула девять. И меня не может это не восхищать, мягко говоря. Я вижу, насколько ей тяжело», — сказал Тихонов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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