«Я за четверные, но не в десять лет». Мария Петрова — об ультра-си у юных фигуристок

Чемпионка мира в парном катании Мария Петрова высказалась о четверных прыжках у маленьких фигуристок.

«Им не надо так рано прыгать четверные. Они не пропрыгают столько. Это тяжело невероятно. Не потому что они не смогут физически, а потому что могут возникать травмы. Пять лет прыгать четверные, выступать и выигрывать, и прыгать-прыгать-прыгать… Это же любой организм износится. Мне кажется, наших девочек надо поберечь как-то. Я согласна с четверными, но, может быть, не в десять лет. Постепенно к этому идти. Понятно, что к 17 можно всё это растерять и никогда не запрыгать.

Просит ли дочь четверной? Нет, она – рациональная девочка, она говорит: «Куда торопиться?», я ей: «Давай учить ультра-си», а она: «И смысл? Я сейчас это выучу и четыре года буду это прыгать? Я не смогу». Она не такая маленькая, не такая тонкая, она мощная с хорошим высоким прыжком. Ей пять лет пропрыгать четверные – она развалится», — сказала Петрова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».