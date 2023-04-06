«Занимались отработкой пластики с пёрышком». Ученица Мишина — о хореографе Навиславской

Ученица Алексея Мишина и Софьи Самодуровой, призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова рассказала о работе с хореографом Елизаветой Навиславской.
«Мы работали над произвольной программой «Фламинго», а потом и над короткой. Она приходит к нам, и тренеры определяют, кто сколько будет с ней в этот раз работать. На полу в группе вместе с ней занимаемся, иногда могу перед тренировкой дополнительно позаниматься, всё зависит от того, сколько у нас льда.
Если занимаемся группой на полу, то она может давать какие-то задания на развитие воображения: например, качаем пресс и одновременно думаем, как ещё можно использовать, допустим, кроссовки. Потом идём и быстренько записываем на листочке, пока есть минута. В крокодила можем поиграть, с пёрышком занимались отработкой пластики. Мне очень понравилась эта её фраза», — сказала Петрова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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