«С Софьей Вячеславовной сразу сработались»: Ученица Мишина — о постановке Самодуровой

Ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова рассказала о постановке произвольной программы про фламинго.

«Фламинго редко кто катает (смеётся). Катают птиц – лебедя, жар-птицу, но не фламинго. Предыдущая произвольная была у меня два года, она мне нравилась, весёлая такая, но надо было её менять. В то время как раз появилась Софья Вячеславовна. Она поработала месяц с нами, разобралась во всём, и ей тренеры предложили: «Нам надо поменять программу, хочешь – попробуй». Мы с ней обсудили музыку и детали, тренеры решили заранее и предложили мне, а мне всё понравилось. Постепенно начались пробы, сначала решили с набором прыжков, запасные варианты, а потом уже начали ставить все заходы.

С Софьей Вячеславовной мы сразу сработались, я видела её ещё спортсменкой, она меня очень вдохновляла», — сказала Петрова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.