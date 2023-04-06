Гербольдт объяснила, почему считает Туктамышеву лучшей фигуристкой сезона

Бывшая фигуристка, а ныне тренер Катарина Гербольдт, которая выступала как в одиночном, так и в парном катании, назвала лучшей фигуристкой внутрироссийского сезона Елизавету Туктамышеву.
26-летняя Туктамышева завоевала бронзовые медали чемпионата страны и финала Гран-при России.
«Многие, наверное, со мной не согласятся, но я считаю, что это Лиза Туктамышева. Пережить все сложности, которые она встречала, не опустить руки и не поменять своего тренера, продолжать просто молча работать – единицы, кто так умеет. Хотя Лиза прекрасна и молода, но для мира фигурного катания она уже возрастная спортсменка.
Она сохраняет высокий уровень, обыгрывает тех, до кого она не могла в своё время дотянуться, приобретает какие-то новые краски в плане катания, женственности и даже в плане элементов. Поэтому я за неё.
Наверное, у Лизы есть какая-то мотивация, что-то ей явно движет. Думаю, она ещё покатается и порадует нас своим присутствием. Я в это верю и хочу за этим ещё понаблюдать», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».
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