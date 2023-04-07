Глейхенгауз — о начале работы с Тутберидзе: стеснялся делать замечания топовым спортсменам

Российский тренер и постановщик программ Даниил Глейхенгауз рассказал о знакомстве с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и начале работы в её группе.

«Это был 2014 год. Я уже начал тренировать, в это время ещё катался в ледовых шоу у Ильи Авербуха. Поработал с ним два-три года, а он в этот момент работал с Юлией Липницкой, которая каталась у Этери. Как раз была Олимпиада в Сочи, где она в команде выиграла золото. И Этери обратилась к Илье: в команде у неё произошли изменения, ей нужен был новый человек, который отвечал бы за скольжение. Тогда не шла речь о постановках. Нужен был человек, который будет раскатывать. Она обратилась к Илье, а так как я в тот момент был с ним в контакте, он посоветовал меня.

Всё было намного проще, от меня требовалось намного меньше нагрузки, чем сейчас. Моя задача была улучшить навыки катания спортсменов. Я приходил к началу тренировки, и 30 минут у нас было скольжение, после чего я оставался на всю тренировку на льду, но ещё стеснялся, мне было неловко делать замечания топовым спортсменам, некоторые были даже старше меня. Прошло девять лет – даже поверить в это не могу – и прогресс очевиден. До того как пришёл к Этери, я уже ставил программы. Я-то в себе был уверен, что я постановщик, а мне говорят, что надо просто раскатывать. Но я нашёл с ребятами общий язык, начал предлагать как им, так и Этери идеи. И в какой-то момент она решила, что это что-то интересное и надо попробовать. Были отмены, а потом я постепенно завоевал максимальное доверие», — сказал Глейхенгауз в эфире радио «Европа Плюс».