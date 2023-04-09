Гуменник рассказал о показательном номере под «Rammstein»

Российский фигурист Пётр Гуменник объяснил, почему его показательная программа поставлена на песню группы «Rammstein».

«Вопрос был не о выборе группы, а о выборе песни. Долго выбирали, я предложил «Mein Herz Brennt» (рус. «Моё сердце горит». прим. «Чемпионата»). Когда-то давно я заслушал её. Решили костюм «Болеро» поменять, включили музыку и осознали, что это именно она. Во-первых, это яркая песня, музыкальная, с хорошим вокалом, мелодией и сюжетом. Очень глубокий сюжет! Я уже знал, о чём песня. Ну, и «Rammstein» мне нравится. Но я бы не стал кататься под нецензурные песни (смеётся). Есть там такие.

Я не разбираюсь, нужно ли кому-то переводить средства за использование музыки, поэтому никому не отчислял. Ни Эндрю Ллойд Уэбберу, ни кому-либо другому, под чью музыку катал», – передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Сегодня вообще не должно было быть макияжа на мне. Максим Траньков и Камила Валиева попросили гримёра прийти, заодно и меня накрасили. Я показал мастеру фотографию, и мне всё сделали», – рассказал Гуменник о своём образе для программы.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Пётр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России, а также стал серебряным призёром чемпионата России.