Гуменник рассказал о показательном номере под «Rammstein»

Российский фигурист Пётр Гуменник объяснил, почему его показательная программа поставлена на песню группы «Rammstein».
«Вопрос был не о выборе группы, а о выборе песни. Долго выбирали, я предложил «Mein Herz Brennt» (рус. «Моё сердце горит». прим. «Чемпионата»). Когда-то давно я заслушал её. Решили костюм «Болеро» поменять, включили музыку и осознали, что это именно она. Во-первых, это яркая песня, музыкальная, с хорошим вокалом, мелодией и сюжетом. Очень глубокий сюжет! Я уже знал, о чём песня. Ну, и «Rammstein» мне нравится. Но я бы не стал кататься под нецензурные песни (смеётся). Есть там такие.
Я не разбираюсь, нужно ли кому-то переводить средства за использование музыки, поэтому никому не отчислял. Ни Эндрю Ллойд Уэбберу, ни кому-либо другому, под чью музыку катал», – передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Сегодня вообще не должно было быть макияжа на мне. Максим Траньков и Камила Валиева попросили гримёра прийти, заодно и меня накрасили. Я показал мастеру фотографию, и мне всё сделали», – рассказал Гуменник о своём образе для программы.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Пётр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России, а также стал серебряным призёром чемпионата России.
- 9 апреля 2023
-
01:10
-
00:52
-
00:35
-
00:14
- 8 апреля 2023
-
23:31
-
23:03
-
23:00
-
22:35
-
22:19
-
22:02
-
21:42
-
21:26
-
16:57
-
16:01
-
10:40
-
10:05
-
08:29
-
01:57
-
00:41
-
00:31
-
00:21
- 7 апреля 2023
-
19:59
-
17:18
-
13:14
-
11:49
-
10:58
- 6 апреля 2023
-
19:40
-
19:24
-
19:00
-
18:46
-
16:12
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:43